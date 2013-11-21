Президент «Роснефти» возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний в РФ

Журнал Forbes опубликовал второй ежегодный рейтинг 25 самых высокооплачиваемых руководителей компаний в России, который возглавил президент «Роснефти» Игорь Сечин. Совокупная компенсация бывшего вице-премьера за отчетный период составила 50 млн долл.

Второе место занял глава ВТБ Андрей Костин, третье - председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Они заработали за этот год 35 млн долл. и 25 млн долл., соответственно.

В первую десятку также вошли глава Газпромбанка Андрей Акимов, президент Сбербанка Герман Греф, председатель правления Банка Москвы Михаил Кузовлев, гендиректор ОНЭКСИМ Дмитрий Разумов, гендиректор USM Advisors Иван Стрешинский и президент РЖД Владимир Якунин, передает «Газета.Ru».