Украина готовится подписать соглашение о трубопроводном транспорте СНГ в мае 2014 года

Украина готовится к подписанию соглашения о доступе к трубопроводному транспорту стран СНГ в мае 2014 года - на следующем заседании глав правительств СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Азаров также сообщил, что для подготовки документа странами СНГ будет создана группа высокого уровня, украинскую часть которой возглавит вице-премьер-министр Юрий Бойко.

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«Для подготовки соглашения о доступе к трубопроводному транспорту создается группа высокого уровня. Поручаю вице-премьеру Бойко вместе с Министерством энергетики и угольной промышленности, Министерством экономики, иностранных дел определить состав украинской части, обосновать наши предложения в отношении текста соглашения. Задача поставлена так - чтобы в мае следующего года, когда в Киеве пройдет заседание глав правительств, внести на рассмотрение максимально согласованный проект соглашения и подписать его»», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Азаров сказал, что соглашение о свободной торговле услугами в рамках СНГ, а также соглашение о доступе к трубопроводному транспорту должны быть подписаны в 2014 году.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Украина и Россия продолжат переговоры по прокачке по российским трубопроводам, газа закупаемого в Туркменистане для Украины, несмотря на определенные сложности и разногласия сторон.

«Работа над этим документами будет продолжена. Я бы никаких сроков не обозначал. Если мы сумеем соединить все позиции, значит договоримся. Произойдет ли это через три месяца, через полгода, или позже – поживем - увидим», - сказал Медведев.

Также он отметил, что Россия будет определяться с конкретными действиями в зависимости от результатов проведения Вильнюсского саммита.

Напомним, в конце января 2013 года страны - участники Зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ начали переговоры о подготовке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом, которое, в частности, позволит Украине получить доступ к российской газотранспортной системе для осуществления прямых поставок газа из Туркменистана.

13 февраля 2013 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и компания «Туркменгаз» подписали меморандум о поставках туркменского газа в Украину.

По мнению экспертов энергетического рынка, Россия пустит туркменский газ в Украину при условии создания двустороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.

Следующее заседание глав правительств стран СНГ пройдет 30 мая 2014 года в Киеве.