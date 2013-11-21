«Газпром» потратит 13,5 млрд долл. на сжижение газа во Владивостоке

Крупнейший в мире производитель газа «Газпром» инвестирует до 13,5 миллиарда долл. в мощности по сжижению, хранению и морскому экспорту газа во Владивостоке, сообщили местные власти и представитель концерна, передает Рейтер.

Российские компании спешат занять место на пока еще растущем рынке сжиженного газа Азатско-Тихоокеанского региона, где держатся самые высокие в мире цены. Крупнейший в мире покупатель СПГ - Япония, наращивает импорт после трагедии на АЭС «Фукусима», в то время как Китай, страдающий от дефицита газа, обещает в разы увеличить его закупки.

"...это огромные инвестиции - 13,5 миллиардов долларов, которые будут вложены в строительство завода...", - цитирует пресс-служба Приморского края губернатора Владимира Миклушевского.

Заявление появилось после подписания меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве с газовым концерном.

Ранее «Газпром» говорил, что инвестиции в завод составят 220 миллиардов рублей. Представитель концерна Сергей Куприянов уточнил, что в такую сумму обойдутся только мощности по сжижению газа без сопутствующей инфраструктуры, о расходах на которую сказал Миклушевский.

"Терминал, газопровод, электростанция и резервуары - это самое дорогое" - сказал Куприянов.

Источники в отрасли говорят, что «Газпром» выбрал компанию Worley Parsons для подготовки первой фазы проектного решения (FEED) для завода.

«Газпром», который месяц назад начал добычу газа на Киринском блоке на шельфе Сахалина, собирается направить газ с этого и с соседних месторождений во Владивосток для сжижения. Первую линию завода мощностью 5 миллионов тонн экспортная монополия обещает запустить в 2018 году, затем будут построены еще две линии такой же мощности.

Концерн собирается также сжижать во Владивостоке газ Чаяндинского и Ковыктинского месторождений, для чего нужно построить газопровод Сила Сибири, который соединит Якутию и Иркутскую область с Приморьем.

Конкуренты «Газпрома» - Новатэк и Роснефть, также собираются побороться за премиальный рынок Тихого океана. Обе компании намерены начать строительство заводов СПГ для поставок газа в страны Азии и уже законтрактовали часть будущего экспорта в расчете на предстоящую отмену монополии на внешнюю торговлю газом.

Пока в России есть только один завод СПГ - подконтрольный «Газпрому» проект на базе блока Сахалин-2. Партнер концерна по этому предприятию, Shell, предлагает поспешить с расширением производства.

В 2013 году Сахалин-2 произведет 10,6 миллиона тонн замороженного газа, сказал накануне на конференции производственный директор завода Томас Зергерли. Это 4,5 процента от глобального рынка СПГ, на котором пока доминирует Катар. Россия говорила о планах удвоить свою долю, выйдя на объем 35-40 миллионов тонн сжиженного газа в год к 2020 году.

Аналитики считают, что российские СПГ-проекты опаздывают на рынок, где растет конкуренция.

"Российский СПГ на Тихом океане имеет ряд преимуществ, но все-таки они выходят на рынок очень, очень поздно, кроме Сахалина-2. Австралийские проекты более продвинуты, африканские проекты более продвинуты, и проекты в России должны развиваться очень быстро, чтобы найти свой рынок к 2020 году", - сказал Джонатан Стерн из Natural Gas Research Programme Института энергетических исследований в Оксфорде.