Украина ежесуточно закупает 45-90 млн куб. м российского газа

Украина, которая с 15 ноября после недельной паузы возобновила закупки природного газа у российской компании «Газпром», на сегодняшний день ежесуточно поставляет от 45 млн куб. м до 90 млн куб. м топлива.

«От 45 до 90 млн кубических метров газа в сутки сейчас осуществляются поставки. По итогам месяца потом скажем», - сказал журналистам министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Также министр назвал достигнутые ранее договоренности между «Нафтогазом» и «Газпромом» по закачке природного газа в украинские подземные хранилища - «взаимовыгодными».

Как ранее сообщал УНИАН, 20 ноября глава российского газового монополиста «Газпром» Алексей Миллер и глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин обсудили возможность предоставления рассрочки для погашения задолженности НАК «Нафтогаз Украины» за поставленный российский газ.

Стороны обсудили возобновление Украиной закупок российского газа по действующему контракту, а также вопросы поддержания необходимого резерва газа в ПХГ Украины для обеспечения транзита газа в Европу и успешного прохождения осенне-зимнего сезона.

29 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

Согласно контракту от 19 января 2009 года, "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.