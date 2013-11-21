Гендиректором госконцерна «Ядерное топливо» стал советник министра энергетики

Кабинет министров Украины назначил генеральным директором государственного концерна «Ядерное топливо» советника министра энергетики и угольной промышленности Сергея Литвина.

Соответствующее решение закреплено правительственным распоряжением от 21 ноября 2013 года.

Также на сегодняшний день Сергей Литвин занимает должность председателя правления госконцерна «Ядерное топливо».

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2013 года Кабинет министров Украины освободил от должности генерального директора государственного концерна «Ядерное топливо» Татьяну Амосову.

5 июля 2013 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины назначило исполняющим обязанности генерального директора государственного концерна «Ядерное топливо» заместителя гендиректора предприятия Бориса Билыка.

В апреле 2008 года Кабмин принял решение создать государственный концерн «Ядерное топливо». В сентябре того же года был зарегистрирован устав концерна, в соответствии с которым в состав объединения вошли госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат», «Дирекция предприятия, которое создается на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд», ГП «Смолы», «Днепровский завод прецизионных труб» и «Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии».

В 2011 году Министерство энергетики и угольной промышленности Украины возложило на госконцерн «Ядерное топливо» функции эксплуатирующей организации (оператора ядерной установки) предприятия по производству ядерного топлива, которое концерн намерен построить в Украине совместно с российской топливной компанией ТВЭЛ.