Нефть продолжает дешеветь на фоне переговоров шестерки международных посредников и Ирана

На мировых торгах в пятницу, 22 ноября, цены на нефть продолжили падение на фоне переговоров с Ираном по ядерной программе.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,20% - до 109,86 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,36% и составила 95,10 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Позже в пятницу участники рынка ожидают новостей от шестерки международных посредников и Ирана, которые ведут переговоры в Женеве.

Как отмечают аналитики, большая часть риска, исходящего с Ближнего Востока, может сойти на нет в случае достижения договоренности с Ираном.

Координатор "шестерки" международных посредников на переговорах с Ираном Кэтрин Эштон заявила, что договоренности могут быть достигнуты уже на этой неделе, а переговорщики готовы остаться в Женеве, пока не добьются прогресса.

В то же время, по словам замминистра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, видимого прогресса на втором дне переговоров в Женеве не было.

Как сообщал УНИАН, на мировых торгах в четверг, 21 ноября, цены на нефть обвалились на новостях от Федрезерва США.