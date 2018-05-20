«Нафтогаз» накачали убытками

«Нафтогаз Украины» опубликовал в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку отчет за 9 месяцев работы в текущем году по международным стандартам финансовой отчетности. Согласно обнародованным данным, компания получила колоссальный убыток - 10,6 млрд грн. Получается, что за отчетный период убыток больше, чем за весь прошлый год, когда «Нафтогаз» сработал в «минус» 10,271 млрд грн.

Характерно, что в 2011 году «Нафтогаз» имел чистую прибыль в размере 7,764 млрд грн. А в 2009–2010 гг. компанию снова лихорадило – НАК «прокачала» убытков на 22,7 млрд грн и 12,1 млрд грн, соответственно. В 2007-2008 гг. «Нафтогаз» снова «был на коне». Складывается ощущение, что компания манипулирует отчетностью. Как отмечает директор энергетических программ центра «НОМОС» Михаил Гончар, ситуация убыточности или прибыльности «Нафтогаза» в значительной степени зависит от того, как посчитать.

Несмотря на таланты финансистов «Нафтогаза», кое-что из отчета компании все же просматривается четко. В 2013 году НАК пришлось поделиться самыми прибыльными сегментами газового рынка с частными компаниями, что, конечно, сказалось на его денежных поступлениях.

Как видно из отчета, в 2013 году НАК существенно сократила свое присутствие на внутреннем рынке. За 9 месяцев «Нафтогаз» реализовал 19,6 млрд куб. м газа на сумму 38,28 млрд грн, в то время как за аналогичный период прошлого года - 30,2 млрд куб. м газа на 59,112 млрд грн. За 9 месяцев 2011 года – 32,3 млрд кубометров на 61,109 млрд грн.

Плоды либерализации

Проблемы НАК заострились в октябре 2012 года, когда Кабинет министров прекратил действие постановления от 5 марта 2008 года, которым обеспечивалась монополия «Нафтогаза» на реализацию импортного газа. Это было сделано в рамках либерализации рынка газа Украины, согласно правилам Европейского энергетического сообщества, членом которого является наша страна. Основная цель - создать открытый рынок газа, чтобы любая частная компания, в том числе и со 100% иностранным капиталом, могла свободно импортировать, экспортировать, а также поставлять газ украинским потребителям, что даст толчок развитию конкурентной среды. За год нововведения финансовое состояние «Нафтогаза» значительно ухудшилось. При чем до такой степени, что ему нечем оплачивать закупку российского газа.

По мнению Гончара, именно утрата «Нафтогазом» монопольного положения пошатнуло и без того оставляющее желать лучшего финансовое положение компании. Самые прибыльные сегменты рынка отошли частникам. «С сентября прошлого года «Нафтогаз» потерял статус монопольного импортера газа в Украину. Этот фактор является значимым. В данном контексте самые лакомые кусочки рынка промышленного газа в Украине отдали на откуп частным компаниям, что, в принципе, является объективным процессом, но оборотная сторона медали - растущие убытки «Нафтогаза», - сказал эксперт. Он считает, что в том виде, в котором "Нафтогаз" существует сейчас, компания не может быть прибыльной, ее необходимо реформировать.

Кроме того, на финансовой состоятельности «Нафтогаза» отражался и тот факт, что компания то и дело платила по долгам. Много «крови» из НАК «высосал» бизнесмен Дмитрий Фирташ, который был соучредителем скандально известной компании «РосУкрЭнерго». В 2010 году он добился возвращения себе 12 млрд кубометров газа, которые были экспроприированы «Нафтогазом» в 2009 году после подписания газового договора с Россией в 2009 году.

***В июле 2004 года дочерние компании «Газпромбанк» (Россия) и Raiffeisen создали RosUkrEnergo с регистрацией в Швейцарии для поставки туркменского газа в Украину до 2028 года. 50% акций компании принадлежали ОАО «Газпром», еще 50% акций - CentraGas Holding AG (Австрия), бенефициарами которой являлись украинские бизнесмены Д.Фирташ (90% акций) и И.Фурсин (10% акций). Компания RosUkrEnergo была посредником между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2006-2008 годах. Затем стороны решили отказаться от посредников, в результате чего RosUkrEnergo понесла убытки.

Благодаря открытию рынка газа, в 2012 году Фирташ, через компанию Ostchem, объединяющую все химические активы бизнесмена, поставил в Украину 8 млрд кубометров газа. Скорее всего, большая часть этого «голубого топлива» ушла на нужды его химпроизводств. Остальное продали на рынке.

Затем осенью 2013 года, воспользовавшись газовыми спорами «Нафтогаза» и «Газпрома», Фирташ выбил для себя 5 млрд кубометров газа по рекордно низкой цене. Российский монополист предоставил ему скидку - вместо 400 долл. за тысячу кубометров продал газ по 260 долл. Бизнесмен выступил в роли спасителя, заявив, что благодаря ему будет обеспечен бесперебойный транзит российского газа через территорию Украины в Европу. Ведь «Нафтогаз» тогда отказался закачивать сверх необходимых для Украины объемы газа в хранилища, как требовал того «Газпром», ссылаясь на то, что не обязан страховать европейские контракты российской компании за свой счет.

Дмитрий Фирташ выбил для себя 5 млрд кубометров газа по рекордно низкой цене

Но Фирташ не единственный, кто активно работает на газовом рыке Украины. Одной из первых, поспешившей занять освободившуюся прибыльную нишу, стала компания бизнесмена Сергея Курченко - ВЕТЭК. Отодвинув в сторону «Нафтогаз», ей удалось весной 2013 года наладить поставки газа в Украину из Венгрии. «Уже более чем 8 месяцев действует постановление правительства о снятии монополии на импорт природного газа и все нормально работает», - отметил тогда министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, дав таким образом понять, что «Нафтогаз» не пострадает от бизнеса ВЕТЭКа.

Вслед за ВЕТЭК инициативу подхватил и крупнейший в Украине частный энергетический холдинг, подконтрольный бизнесмену Ринату Ахметову, - ДТЭК. С июля 2013 года он также начал импорт газа из Венгрии, чтобы обеспечить ресурсами собственные генерирующие мощности и потребности предприятий материнской группы «Систем Кэпитал Менеджмент», что в целом составляет около 6 млрд куб. м в год. Затем к венгерскому маршруту в конце октября т.г. добавился и польский. Компания «ДТЭК Трейдинг», входящая в энергетический холдинг ДТЭК, заключила контракт на поставку газа с польской национальной нефтегазовой компанией PGNiG. Планируется импортировать в ноябре 2013 года до 50 млн куб. м. Кроме этого, весной 2013 года ДТЭК получил контроль над крупнейшим частным газодобытчиком в Украине – компанией «Нефтегаздобыча».

Как отметил директор по коммерческой деятельности ДТЭК Андрей Фаворов, компания, с учетом собственной добычи газа в Украине, уже вышла на 100% обеспечение предприятий СКМ топливом и фактически не нуждается в услугах других трейдеров.

Таким образом, в следствие сокращения присутствия на рынке «Нафтогаз» с начала 2013 года недополучил около 12 млрд грн, чего вполне хватило бы для оплаты долгов перед «Газпромом».

Злостные должники

Кроме того, что «Нафтогаз» лишился практически всех промышленных потребителей, свою лепту в банкротство компании вносят и предприятия теплокоммунэнерго. Их общий долг перед НАК с начала года достиг 17 млрд грн. Из них 15,9 млрд грн - долг за газ, использованный для предоставления услуг по отоплению и горячему водоснабжению, и 1,1 млрд грн - долг за газ, использованный для производства электроэнергии. Фактически, это долги не предприятий ТКЭ напрямую, а государственного бюджета. В Украине действует система, согласно которой население рассчитывается за тепло по тарифам значительно ниже, чем его производство обходится предприятиям ТКЭ. Разница возмещается теплокоммунэнерго из госбюджета, последние в свою очередь рассчитываются с «Нафтогазом».

Однако, как отмечает независимый энергетический эксперт Валентин Землянский, с начала года средства из бюджета не перечисляются. «Две основные позиции - ТКЭ и компенсации из бюджета. То, что по идее не должно было создавать проблем, даже, несмотря на то, что НАК потерял составляющую промышленности, в любом случае, с ним должны были рассчитываться», - сказал эксперт.

Собственная добыча не спасает

Украина, являющаяся весьма «жирным» клиентом «Газпрома», ежегодно закупая не менее 30 млрд куб м газа, ведет добычу собственного. Объемы в среднем за год достигают до 20 млрд кубометров, из которых 75% приходится на дочерние компании «Нафтогаза». Согласно действующему законодательству, весь добываемый НАК газ на территории Украины идет на нужды населения, так как его стоимость на порядок ниже российского. Однако, как отмечает Гончар, средств, вырученных от продажи добытого газа, компании едва ли хватает на обеспечение собственной деятельности. «Нафтогаз» берет газ собственной добычи у дочерних компаний по цене менее 50 долл. за тысячу кубометров. Т.е. «Газпрому» мы платим 400 долл., а своему газодобытчику 50 долл.», - подчеркнул Гончар.

К слову о «дочках», «Нафтогаз» перед ними также «в долгах, как в шелках». Так, крупнейшая украинская газодобывающая компания «Укргазвыдобування» заявила о наличии долга со стороны материнской компании «Нафтогаза» в размере 2,3 млрд грн за поставленный в 2013 году газ. Как отметили в «Укргазвыдобування», именно столько НАК должна за 5,46 млрд кубометров газа, который добывался в течение почти полугода. НАК с июня не производила расчеты за поставленное топливо.

«Эта ситуация не дает возможности своевременно выплатить заработную плату коллективу ПАО "Укргазвыдобування" (почти 21 000 человек) и выполнить обязательства по уплате налогов в государственный бюджет за октябрь», - говорится в сообщении компании.

Но это - лишь частный случай. С начала года в адрес «Нафтогаза» скопилось более дюжины исковых заявлений от его дочерней компании «Укртрансгаз», которая требует от «матери» возврата более 5 млрд грн за оказанные ей услуги по транспортировке топлива газопроводами. В свою очередь «Нафтогаз» не спешит рассчитываться и всячески затягивает судебные споры.

Между тем, у «Нафтогаза» имеются претензии к другой дочерней компании - «Газ Украины», которая уже на протяжении более года находится в процессе реформирования. НАК требует в судах более 3 млрд грн за реализованный «Газ Украины» ранее газ. Суд же постоянно отказывает «Нафтогазу» в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на незавершенность реорганизации «Газ Украины» в «Синтез-Газ Украины».

На столь специфические отношения «матери» со своими «дочками» даже отреагировал министр энергетики Ставицкий, заявив, что лично разберется в ситуации. Но пока никаких результатов нет, а исковые заявления продолжают накапливаться.

По мнению Землянского, «Нафтогаз» следовало бы рассматривать как планово убыточную компанию, которая на себе несет исключительно социальную нагрузку. Однако, перевод НАК в такой статус требует беспрерывных дотаций из государственного бюджета, что, как видно, безнадежно.

Единственную статью дохода, которую у «Нафтогаза» пока не отобрали - транзит российского газа в страны ЕС. За 9 месяцев 2013 года компания незначительно сократила доход от транзита - до 17,41 млрд грн, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (объем транзита за 9 мес. 2013 г. - 62,5 млрд куб. м). Правда, в 2011 году доход от этого рода деятельности составил 25,8 млрд грн. (объем транзита - 104 млрд куб.м).

Неизвестно, как долго сможет получать НАК деньги от прокачки газа, если не утихают разговоры о предстоящей приватизации отечественной ГТС или передаче ее России.

Артем Белоусов (УНИАН)