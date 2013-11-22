Янукович хочет создать Центр ядерной безопасности на базе Чернобыльской АЭС

Президент Украины Виктор Янукович напоминает о предложении Украины относительно создания Центра ядерной безопасности на базе Чернобыльской атомной электростанции, который принадлежал бы к структуре МАГАТЭ.

Об этом Янукович заявил в Вене во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы заинтересованы в постоянном высоком уровне отношений с МАГАТЭ», - сказал Президент в начале встречи, поздравив Амано с переизбранием на должность Генерального директора МАГАТЭ.

Глава государства подтвердил настроенность Украины на дальнейшее плодотворное сотрудничество с МАГАТЭ в сфере ядерной безопасности.

Янукович напомнил о предложении Украины относительно создания Центра ядерной безопасности на базе Чернобыльской атомной электростанции, который принадлежал бы к структуре МАГАТЭ. По убеждению Президента, это станет продолжением планов сотрудничества в этом направлении между МАГАТЭ, ООН и странами, готовыми поддержать финансирование создания такого Центра.

«Украина открыта для предложений по созданию такого Центра. Мы имеем уникальную возможность, опыт, который можно на базе этого Центра объединить и унифицировать», - подчеркнул глава Украинского государства.

Янукович пригласил Амано посетить Украину в следующем году и ознакомиться с ходом строительства саркофага над ЧАЭС.

В свою очередь, генеральный директор МАГАТЭ подтвердил заинтересованность в сотрудничестве с Украиной и отметил, что он с интересом наблюдает за строительством на ЧАЭС. Амано подчеркнул важность этих работ.

Напомним, Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на своей 57-й сессии в сентябре 2013 года избрала Юкия Амано Генеральным директором Агентства на второй срок (2013-2017 годы).