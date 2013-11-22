Рада разрешила погасить разницу в тарифах за счет прибыли «Энергоатома»

Верховная Рада разрешила погашение 1,3 млрд грн долгов предприятий теплокоммунэнерго, возникших из-за разницы в тарифах на тепло и водоснабжение, за счет прибыли НАЭК "Энергоатом", оператора всех действующих атомных электростанций в Украине.

За данный законопроект в четверг проголосовали 239 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №3057, также 240 млн грн из прибыли «Энергоатома» предлагается направить на погашение долгов государственных шахт за электроэнергию.

Вместе с тем, как свидетельствует вывод главного научно-экспертного управления Верховной Рады, данный законопроект не содержит должного финансово-экономического обоснования.

Главное управление обратило внимание на то, что рассмотрение и утверждение государственного бюджета Украины, а также внесение изменений, осуществляются по специальной процедуре, в частности, ключевая роль отводится Кабинету министров, который разрабатывает и подает данный законопроект в парламент, тогда как данный законопроект был внесен народным депутатом.

"Не являются исключением в этом отношении и проекты законов о внесении изменений в Государственный бюджет Украины, которые также должны рассматриваться по специальной процедуре, в отличие от процедуры рассмотрения обычных законопроектов", - сказано в сообщении главного управления.

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Как ранее сообщал УНИАН, по итогам первого полугодия 2013 года «Энергоатом» получил 2,447 млрд грн чистого убытка, в то время как аналогичный период прошлого года компания закончила с чистой прибылью в размере 1,539 млрд грн.

На 2012 год «Энергоатом» заявил в своей инвестиционной программе 3,95 млрд грн на мероприятия по повышению безопасности эксплуатации энергоблоков АЭС, однако фактически на эти цели компании было выделено только 1,739 млрд грн.

Как отмечают эксперты атомной отрасли, дефицит тарифов блокирует выполнение работ для безопасности АЭС. Общая потребность атомных станций составляет 2,9 млрд грн. Однако в тариф включено всего 516 млн грн. Таким образом, дефицит составляет 2,5 млрд грн.

В июле 2013 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), увеличила тариф на отпуск электроэнергии НАЭК «Энергоатом» на 2,8% - до 22,2 коп. за 1 кВт/ч с 21,6 коп. за 1 кВт/ч.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.