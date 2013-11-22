Парламент освободил «Нафтогаз» от уплаты в Госрезерв 1,3 млрд грн

Верховная Рада освободила крупнейшего в Украине игрока рынка природного газа, Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины», получившую за 9 месяцев 2013 года чистый убыток в 10,6 млрд грн, от уплаты в Госрезерв суммы в 1,287 млн грн.

За данный законопроект проголосовали 239 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №3057, данные средства предполагались для погашения долгов за полученный компанией природный газ.

По мнению авторов законопроекта, такие меры помогут «Нафтогазу» улучшить финансовые показатели по итогу 2013 года.

Как сообщалось, этим же законопроектом Верховная Рада разрешила погашение 1,3 млрд грн долгов предприятий теплокоммунэнерго, возникших из-за разницы в тарифах на тепло и водоснабжение, за счет прибыли НАЭК "Энергоатом", оператора всех действующих атомных электростанций в Украине.

Вместе с тем, как свидетельствует вывод главного научно-экспертного управления Верховной Рады, данный законопроект не содержит должного финансово-экономического обоснования.

Также главное управление обратило внимание на то, что рассмотрение и утверждение государственного бюджета Украины, а также внесение изменений, осуществляются по специальной процедуре, в частности, ключевая роль отводится Кабинету министров, который разрабатывает и подает данный законопроект в парламент, тогда как данный законопроект был внесен народным депутатом.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.