Кабмин продлил «Нафтогазу» кредит «Газпромбанка» на 2 млрд долл.

Кабинет министров Украины пролонгировал срок пользования кредитными ресурсами, предоставленными Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» российским «Газпромбанком» в объеме 2 млрд долл.

«Согласиться с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности и НАК "Нафтогаз Украины" о продлении сроков пользования заимствованиями, привлеченными у открытого акционерного общества "Газпромбанк" (Россия)», - говорится в правительственном постановлении от 13 ноября.

Кроме этого, правительство утвердило условия предоставления «Нафтогазу» в 2013 году государственных гарантий для обеспечения частичного выполнения обязательств госхолдинга перед российским банком.

«Государственные гарантии предоставляются Кабинетом министров Украины для обеспечения выполнения обязательств по заимствованиям в объеме таких обязательств на сумму, не превышающую 4,25 млрд гривен, на срок их выполнения», - отмечается в документе.

С целью предоставления государственных гарантий для обеспечения частичного выполнения обязательств по заимствованиям НАК подает в Минфин следующие документы: копию кредитного договора (с изменениями); сведения по осуществлению указанной компанией заимствований вместе с графиками их погашения и обслуживания; технико-экономический расчет (бизнес-план); копии годового баланса за прошлый год с приложениями и баланса на последнюю отчетную дату.

Как отмечается в документе, предоставлению государственных гарантий предшествует заключение Минфином и НАК "Нафтогаз Украины" договора о погашении задолженности по выполнению гарантийных обязательств.

«Уполномочить министра финансов подписывать документы о предоставлении государственных гарантий для обеспечения выполнения обязательств по заимствованиям», - говорится в правительственном постановлении.

Как сообщал УНИАН, в июле 2012 года «Нафтогаз Украины» заключил ряд кредитных соглашений для обеспечения своевременных и полных расчетов с «Газпромом» за импортированный в Украину природный газ. На тот момент кредиты стали единственным эффективным инструментом расчетов в условиях дефицита оборотных средств НАКа, вызванного государственным регулированием цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию для населения, а также неудовлетворительным состоянием расчетов потребителей за полученный природный газ.

В частности, «Нафтогаз» заключил соглашение о предоставлении срочной кредитной линии на сумму до 2 млрд долл. США с российским «Газпромбанком» со сроком погашения основной суммы задолженности 24 июня 2013 года, а ранее аналогичные кредитные соглашения были заключены с рядом отечественных банковских учреждений - «Ощадбанком», «Укргазбанком», «Укрэксимбанком» и др. Условиями этих кредитных соглашений предусмотрено погашение части основного долга до конца 2013 года.

9 октября 2013 года Верховная Рада Украины разрешила предоставить государственные гарантии Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в размере 11 млрд грн для обеспечения корпоративных обязательств в рамках выполнения кредитных соглашений с «Газпромбанком» (РФ) в объеме 2 млрд долл. и отечественными банковскими учреждениями, в частности «Ощадбанком».