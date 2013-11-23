Четверть топливного рынка Украины уйдет в «тень» - эксперт

По итогам 2013 года в «тень» уйдет 25% топливного рынка Украины. Об этом в статье для газеты «Зеркало недели» пишет генеральный директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

По его словам, несмотря на официальное падение импорта и производства бензина, его потребление почти не изменилось, что объясняется ростом контрабанды и фальсификата.

Куюн отмечает, что согласно официальным данным Минэнергоугольпрома, за 9 месяцев 2013 года производство бензина в Украине снизилось на 43,4%, дизельного топлива — на 37,8%. При этом импорт нефтепродуктов, который должен был компенсировать пикирующее производство, также сократился на 20%.

"При этом потребление бензина и дизтоплива уменьшилось всего на 6% и 4,1% соответственно. Иными словами, меньше ездить не стали, тогда как поставки нефтепродуктов на рынок резко сократились. Нонсенс. Поэтому ключевая проблема украинского топливного рынка — повышенная доля теневых поставок, которая по итогам года, вероятно, достигнет 25%, или около 2,5 млн тонн», - прогнозирует эксперт.

Согласно отчету "Консалтинговой группы А-95", наибольшая часть "тени" приходится на бензины, как более выгодный продукт для контрабанды и фальсификата, поскольку акцизы на него втрое выше, чем на дизтопливо.

Эксперт приводит данные, согласно которым в январе-сентябре 2013 года на кустарное производство и альтернативные нефтепродукты (освобождены от акцизов и не учитываются Госстатом) пришлось около 400 тыс. тонн.

«А по итогам года этот показатель уверенно превысит полумиллионную отметку и составит около 13% от потребления бензина", - отметил Куюн.

Он также добавил, что кустарное производство сосредоточено не на периферии, а непосредственно вблизи крупнейших центров потребления топлива на Востоке и в Центре страны.

«Так, два крупнейших в стране пункта "прихода" различного углеводородного сырья и компонентов (газоконденсата, стабильного бензина, отработанных нефтепродуктов, присадок и т.д.) для производства бензина располагается в Переяславе-Хмельницком и Василькове, что в Киевской области. Номенклатура "приезжающих" в столичный регион нефтегрузов полностью идентична набору компонентов для нефтеперерабатывающих заводов. Нюанс лишь в том, что в Киевской области официально никаких НПЗ нет", - подчеркнул эксперт.