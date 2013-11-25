Россия пообещала Украине возобновить переговоры по пересмотру газового контракта
09:11, 25 ноября 2013Энергетика
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Росия пообещала Украине возобновить переговоры по пересмотру контракта 2009 года о закупке газа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в интервью телеканалу ICTV в воскресенье.
«Мы в течение этого периода времени настойчиво убеждали РФ пойти на пересмотр этого контракта. Сейчас такое обещание, по большому счету, есть, и мы надеемся, что мы реализуем это в ходе переговоров», - заявил Азаров.
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