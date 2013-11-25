Нефть дешевеет на фоне спада напряженности вокруг ядерной программы Ирана

Мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику в понедельник на фоне оглашения итогов переговоров "шестерки"с Ираном по его ядерной программе.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 08.43 мск сократилась на 2,21% - до 108,64 доллара за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,84% и составила 94,05 доллара за баррель, сообщает Прайм.

"Шестерка" международных посредников по иранской ядерной программе и Иран пришли к историческому соглашению. По итогам переговоров в Женеве стороны достигли договоренности, согласно которой Иран сократит работы в рамках ядерной программы, предоставит международным экспертам доступ для более тщательных проверок, а экономические санкции в отношении страны будут ослаблены.