DTEK Holdings откроет «ДТЭК Западэнерго» кредитную линию на 60 млн грн

Управляющая компания крупнейшего украинского частного энергохолдинга ДТЭК – DTEK Holdings Limited (Кипр) откроет подконтрольной энергогенерирующей компании «ДТЭК Западэнерго» кредитную линию на сумму 60 млн грн.

Об этом говорится в сообщении об акцепте соответствующих торгов, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, конечный срок заключения договоров между сторонами – 20 декабря.

Кредитные средства планируется привлечь сроком на 4 года под 9,8% годовых в долларах США.

Как сообщал УНИАН, «ДТЭК Западэнерго» в июне 2013 года привлекла у «Ощадбанка» кредитные средства на сумму 800 млн грн.

Целевое назначение кредита, согласно тендерной документации, - пополнение оборотных средств компании. Залог по кредитному договору отсутствует. Обязательства заемщика обеспечиваются договорами поручительства других компаний группы ДТЭК.

Справка УНИАН. Компания «ДТЭК Западэнерго» эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС суммарной установленной мощностью 4607,5 МВт.

«ДТЭК Западэнерго» в январе-сентябре 2013 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза - до 428,296 млн грн с 237,222 млн грн.

70,91% акций компании принадлежат вертикально интегрированному частному энергохолдингу Украины ДТЭК, подконтрольному бизнесмену Ринату Ахметову. Блокпакет компании в размере 25% акций находится у НАК "Энергетическая компания Украины".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.