«Газпром» о заявлении Азарова: «Комментировать пока нечего»

Москва. В российском «Газпроме» не комментируют заявление премьер-министра Украины Николая Азарова о возобновлении переговоров по пересмотру контракта 2009 года о закупке газа.

Об этом УНИАН сказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Комментировать нам пока по этому поводу нечего», - сказал Куприянов.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в интервью телеканалу ICTV, что Россия пообещала Украине возобновить переговоры по пересмотру контракта 2009 года о закупке газа.

«Мы в течение этого периода времени настойчиво убеждали РФ пойти на пересмотр этого контракта. Сейчас такое обещание, по большому счету, есть, и мы надеемся, что мы реализуем это в ходе переговоров», - заявил Азаров.