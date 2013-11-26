Fitch ухудшило до негативного прогноз по долгосрочному рейтингу Eni

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило до негативного со стабильного прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) одной из крупнейших мировых энергетический компаний, итальянской Eni "A+", передает ПРАЙМ со ссылкой на агентство.

"Затруднения, с которыми Eni сталкивается в Ливии и Казахстане (Кашаганское месторождение нефти), негативно повлияют на показатели компании в 2014 году", - отмечается в релизе Fitch. При этом, согласно амбициозному плану Eni, в 2012-2016 годах совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) объемов производства должен составит более 4%.

Операционные трудности в маркетинговом подразделении и подразделении газа и энергии (Gas and Power) окажут давление на финансовую отчетность 2013 года. Агентство не предполагает позитивных изменений в этих подразделениях до 2015 года.

Fitch ожидает левередж (соотношение между заемными и собственными средствами) на уровне 1,5х в 2013 финансовом году и его увеличение до 2,0х в 2016 году.

Позитивное рейтинговое действие или улучшение прогноза возможно в случае улучшения финансовых показателей некоторых подразделений Eni и сокращения левереджа до 1,0х. Негативное действие или ухудшение прогноза можно ожидать при увеличении левереджа до 2х и неспособности Eni придерживаться собственного плана развития.

Eni Spa является одной из крупнейших в Европе нефтегазовых корпораций. Присутствует в 70 странах. В компании работают 73 тысячи сотрудников.