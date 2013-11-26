Отказ Украины от евроинтеграции не лишает экономического смысла проект "Южный поток" - Шохин

Возможный отказ Украины от европейской интеграции не лишает экономического смысла проект "Южный поток" - газопровод в обход украинской территории, строящийся для снижения транзитных рисков, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей /РСПП/ Александр Шохин.

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Предполагалось, что официальный Киев подпишет соглашение об ассоциации с Евросоюзом до конца текущей недели. Но власти Украины объявили перерыв в подготовке к подписанию документа.

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"Вряд ли будет отказ от проектов, которые, как считается, реализуются только в силу некой напряженности деловых отношений, экономических отношений России и Украины, - сказал Шохин ИТАР-ТАСС. - Процесс запущен, и не все можно вернуть назад".

По его мнению, для развития газового рынка необходимо наличие альтернативных каналов поставок. "Если есть один потребитель и один транзитный коридор, то всегда возникают сложности. Поэтому безусловно дорогие проекты /"Южный поток" и "Северный поток" - прим ред/ - это независимые от особенностей российско-украинских отношений проекты. Для "Южного потока" сохраняется цель, для "Северного потока" сохраняется цель, потому что речь идет в том числе о выходе на территорию Германии, Нидерландов и Великобритании, которые явно будут испытывать нехватку газа в связи с исчерпанием месторождений Северного моря. В этой связи Европа заинтересована во всех альтернативных вариантах поставок", - считает Шохин.

Запуск труб в обход Украины стимулирует "борьбу за поставщика", надеется глава РСПП. "Для Украины важно продемонстрировать готовность к сотрудничеству, чтобы альтернатива была не полной заменой украинского транзитного коридора, а одним из способов экспорта газа для обеспечения энергобезопасности Европы. Чтобы наличие нескольких транзитных коридоров обезопасило Европу и дало возможность выстраивать чисто рыночные отношения", - заключил Шохин.

По мнению Шохина, решение властей Украины о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом не угрожает внешнеэкономическим связям России с европейскими партнерами, несмотря на резкую реакцию ЕС.

"Как ни крути, Россия и ЕС - основные торговые партнеры. У нас более 50% товарооборота приходится на ЕС. И более того, у России появляется возможность используя, в том числе, интересы Украины, готовить новое базовое соглашение с ЕС. Оно вполне может учитывать интересы стран - членов Таможенного союза и интересы стран - членов зоны свободной торговли СНГ. Я думаю, что Россия получает некий дополнительный мандат на защиту не только собственных интересов, но и интересов своих партнеров", - сказал Шохин ИТАР-ТАСС.

Шохин рассказал, что Российский союз промышленников и предпринимателей провел переговоры с украинскими бизнес-ассоциациями по вопросам организации поставок товаров из Украины.

"Нам бы хотелось, чтобы РСПП стал площадкой, где разные интересы украинского бизнеса могли бы высказаться. Это возможно. Мы встречались в течение октября-ноября. Мы понимаем, как нам работать, какие интересы защищать, в том числе как защищать интересы добросовестных поставщиков украинской продукции на российский рынок - речь идет о производственной кооперации, есть некоторые понятные нам технологии, в том числе с точки зрения таможенного администрирования и электронного документооборота. Я думаю, что по многим направлениям буквально в ближайшие месяцы выйдем на оптимальный режим поддержки реальных производственных связей и контактов", - сказал Шохин.

По его словам, интересы деловых кругов Украины представляют две ассоциации украинского бизнеса - Федерация работодателей Украины во главе с Дмитрием Фирташем и Украинский союз промышленников и предпринимателей во главе с Анатолием Кинахом. "Их позиции различаются, в том числе в силу разной структуры членской базы. Федерация работодателей больше настроена на евроинтеграцию, Союз промышленников и предпринимателей - на поддержание связей с Россией. В одном случае больше сырьевых компаний, в другом - машиностроительных. Это дает возможность для диалога и поиска компромисса", - считает Шохин.

Россия и Украина могли бы вместе провести переговоры с Евросоюзом по вопросам гармонизации действующих соглашений, заявил Шохин.

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"Россия тоже заинтересована в подписании новых базовых соглашений с ЕС. Россия и Украина могут согласовывать эти условия", - сказал Шохин, добавив, что такой вариант возможен, если перерыв в процессе евроинтеграции не является для официального Киева "политическим маневром".

"Российский бизнес заинтересован в том, чтобы выстраивать более тесные отношения с украинскими партнерами. Но безусловно, мы не готовы видеть Украину сидящей на двух стульях. С одной стороны - в зоне свободной торговли и в ассоциации с ЕС, когда многие решения принимаются в Брюсселе, в том числе по техническому регулированию, по стандартам и по фитосанитарным нормам. И в тоже время - полноправным членом зоны свободной торговли СНГ. Одновременное присутствие Украины в двух интеграционных группах не в интересах российского бизнеса, поскольку появляются риски проникновения на российский рынок товаров под эгидой ЕС", - пояснил Шохин.

"Будет обидно, если Россия пойдет на ряд уступок, в том числе, по газу, по кредитам и так далее, а к концу недели Украина подпишет соглашение об ассоциации с ЕС на более приемлемых для себя условиях", - заключил глава РСПП.

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По его мнению, приостановка процесса евроинтеграции Украины выводит российско-украинские экономические отношения на уровень более глубокой интеграции. "Появляется возможность выстроить если не отношения равноправного члена евразийского экономического союза и зоны таможенного союза, то по крайней мере, отношения намного более продвинутые, более интеграционными, чем просто связи двух членов зоны свободной торговли. И отношения будут укрепляться, безусловно", - полагает Шохин.