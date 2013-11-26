Цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне ожиданий статданных из США

На мировых торгах во вторник, 26 ноября, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне ожиданий статданных по запасам топлива в США.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,15% - до 110,83 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,3% и составила 94,37 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По прогнозам аналитиков, Минэнерго США в среду, 27 ноября, сообщит о снижении запасов нефти на 300 тысяч баррелей за неделю, завершившуюся 22 ноября. Снижение запасов, если таковое состоится, будет зафиксировано впервые за 10 недель.

По мнению экспертов, спрос начинает понемногу расти, но потребуется еще много времени для его восстановления. Участники рынка накануне перестарались с продажами, поэтому сегодня мы наблюдаем падение цен.