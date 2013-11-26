Существенного роста цен на нефть в ближайшие 15–20 лет ждать не стоит - МЭА
Цены на нефть отреагировали снижением на новости об урегулировании иранской проблемы. Однако Мировое энергетическое агентство (МЭА) уверено, что переоценивать этот фактор не стоит, поскольку Иран не сможет быстро увеличить добычу и поставки нефти. Более того, МЭА полагает, что в ближайшие годы цены на нефть останутся на высоком уровне и к 2035 году достигнут 130 долл. за баррель, пишут "Известия".
В ближайшее время, по мнению исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Марии ван дер Ховен, ждать резкого скачка вниз нефтяных цен из-за женевских договоренностей по Ирану не стоит. Она не стала прогнозировать цену на черное золото, но дала понять, что женевское соглашение носит предварительный характер и заключено на полгода. В нем не прописано разрешение на экспорт из страны нефти и газа. При этом она выразила мнение, что даже если санкции будут сняты, Иран вряд ли сможет быстро вернуться на тот уровень экспорта углеводородов, который был у него на мировом рынке до введения санкций, поскольку в отрасль страны необходимы серьезные инвестиции.
Впрочем, и существенного роста цен на черное золото в ближайшие 15–20 лет ждать не стоит. Как отмечается в «Обзоре мировой энергетики 2013», который представило МЭА, к 2035 году нефть будет стоить 128–130 долл. за баррель в ценах 2012 года. При этом спрос на нефть к 2035 году вырастет с 87 млн до 101 млн баррелей в день. В крупнейшего в мире импортера нефти в ближайшее время превратится Китай.
По словам Марии ван дер Ховен, цена на нефть остается высокой из-за высоких затрат на ее добычу. МЭА прогнозирует, что добыча традиционной нефти будет падать в среднем на 6% в год. Зато будет расти добыча нефти и конденсата из труднодоступных пластов.
А сланцевая нефть, как заявляет МЭА, хоть и сыграет важную роль в течение последующего десятилетия, но в долгосрочной перспективе значение ее добычи в мировом масштабе окажется минимальным. Однако благодаря добыче сланцевых нефти и газа США обретут независимость от импорта углеводородов, достигнув наибольших в мире успехов по разработке этих нетрадиционных видов энергоресурсов.
Кроме того, по оценкам МЭА, в ближайшие 15–20 лет структура спроса и предложения в сфере нефтепереработки существенно изменится. В период до 2035 года предприятия мощностью около 10 млн баррелей в день, большей частью в Европе, будут находиться под угрозой закрытия из-за снижения спроса на их продукцию. При этом количество НПЗ и нефтехимических производств в странах Азии вырастет, равно как и потребление дизельного топлива по сравнению с бензином увеличится почти втрое.