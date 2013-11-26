Запорожская АЭС вдвое снизила мощность энергоблока №4 из-за неисправности оборудования

Крупнейшая в Украине Запорожская атомная электростанция во вторник, 26 ноября, снизила в два раза мощность четвертого энергоблока из-за механической неисправности редуктора турбопитательного насоса №2, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

«Снижение нагрузки вызвано механической неисправностью редуктора турбопитательного насоса №2, на сливе из редуктора выросла температура масла. В 04.30 блок догружен до 50% мощности (450 мегаватт) для выполнения ремонтных работ», - говорится в сообщении компании.

Также в пресс-службе «Энергоатома» отметили, что ремонт продлится до 27 ноября 2013 года, радиационная ситуация в норме, угроз для безопасности нет.

По состоянию на 26 ноября в работе находятся 11 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС – 267-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №5 Запорожской АЭС – 41-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №1 Запорожской АЭС – 10-е сутки текущего ремонта.

Энергоблок №1 Ривненской АЭС находится в резерве до 31 декабря в состоянии «горячая остановка».

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 3 460 МВт, для Ривненской АЭС – 1 865 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 2 000 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 940 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Как ранее сообщал УНИАН, Запорожская атомная электростанция 17 ноября отключила первый энергоблок для ремонта электротехнического оборудования.

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.