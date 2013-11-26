В «Газпроме» считают, что значение европейских спотовых рынков газа преувеличено

«Газпром» призывает не преувеличивать значение спотовых рынков газа, заявил замглавы холдинга Александр Медведев в интервью корпоративному журналу, отвечая на вопрос, будет ли холдинг увеличивать объем сбыта газа в Европе по спотовым ценам, передает ПРАЙМ.

По его словам, в континентальной Европе спотовые рынки недостаточно развиты и не могут служить источником адекватных ценовых сигналов. «Принципиальная проблема спотовых рынков в том, что, хотя на них цена и должна определяться механизмами спроса и предложения, на самом деле они следуют за ценами по долгосрочным контактам, но при этом, в отличие от первых, подвержены резким взлетам и падениям, которые механизмы спотовых площадок не способны нивелировать», - отметил Медведев.

Так, по его словам, было в феврале – цена на споте подскочила до 600 долларов за 1 тысячу кубометров, но газа, который можно было бы приобрести по этой цене, не было физически. Используемая «Газпромом» привязка к нефтепродуктовой корзине основана на принципе отражения в цене газа динамики и колебаний цен топливных альтернатив, актуальных для каждого конкретного рынка, подчеркнул Медведев.

«Мы не против спотовых рынков как таковых, но призываем не преувеличивать их реальное значение и не закрывать глаза на их недостатки», - заключил он.

Ранее многие эксперты высказывали мнения о тенденции потери "Газпромом" доли европейского рынка газа из-за ценовой политики, основанной на долгосрочных контрактах с формулой расчета цены, привязанной к цене корзины нефти и нефтепродуктов, использования принципа "бери или плати", а также усиления конкуренции со стороны поставщиков газа, формирующих свою цену на спотовом рынке.

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