Аргентина согласилась заплатить Repsol за национализацию «дочки»

Аргентина достигла принципиального соглашения с испанской нефтяной компанией Repsol о выплате компенсаций за национализацию в 2012 году компании YPF. Об этом говорится в опубликованном 25 ноября сообщении правительств Аргентины и Испании, передает lenta.ru.

Размер компенсации в документе не указан. Соглашение должно быть утверждено советом директоров Repsol. Договоренности были достигнуты по итогам встречи министра промышленности, энергетики и туризма Испании Хосе Мануэля Сория с министром экономики Аргентины Акселем Кисильофом в Буэнос-Айресе.

В ней также приняли участие представители Repsol, аргентинской YPF и мексиканской нефтяной компании Pemex, которая владеет 9,34% акций в испанском нефтяном концерне.

В опубликованном документе отмечается, что договоренности Аргентины с Repsol помогут сохранить дружественные отношения Испании, Мексики и Аргентины.

Аргентина национализировала 51% акций YPF, принадлежавшие Repsol, в апреле 2012 года без уплаты каких-либо компенсаций. В качестве причин в Буэнос-Айресе указали отсутствие инвестиций со стороны Repsol. Испанская компания настаивала на выплате компенсации в 10,5 миллиарда долларов и предупредила о том, что будет судиться с вероятными инвесторами YPF. Возврат YPF в собственность правительства Аргентины вызвал критику со стороны Евросоюза.

Repsol за девять месяцев 2013 года отчиталась о чистой прибыли в 1,41 миллиарда евро. Компания работает более чем в 30 государствах и входит в десятку крупнейших производителей нефти в мире.