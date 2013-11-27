Парламент Киргизии начал рассмотрение соглашения о передаче "Кыргызгаза" российскому "Газпрому"

Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) Киргизии в среду, 27 ноября, приступил к рассмотрению вопроса о ратификации соглашения между правительствами Киргизии и РФ о передаче национального газового оператора, компании «Кыргызгаз», российскому «Газпрому», сообщил РИА "Новости" представитель пресс-службы парламента.

В июле в Москве было подписано соглашение, согласно которому все активы «Кыргызгаза», в том числе газопроводы, газораспределительные станции, подземные хранилища топлива, переданы "Газпрому" за один доллар. Киргизия гарантирует исключительное право компании на импорт природного газа в страну, защиту инвестиций "Газпрома" и его дочерних обществ от экспроприации и национализации. В свою очередь российская сторона гарантирует вложение инвестиций в модернизацию газовой инфраструктуры компании, в размере не менее 20 миллиардов рублей в течение пяти лет. На 1 июля кредиторская задолженность «Кыргызгаза» составляла 2,022 миллиарда сомов (около 40 миллионов долларов).

Ранее три из пяти парламентских фракций Жогорку Кенеша на своих заседаниях не поддержали ратификацию данного соглашения и поручили правительству провести переговоры с РФ о пересмотре соглашения «с учетом определений соответствующих долей акций для киргизской и российской сторон».

Читайте также:

Киргизия может стать членом Таможенного союза к началу 2015 года

Киргизия продала золотые месторождения в 1500 раз дороже стартовой цены

Пентагон начал передислокацию своих сил с базы Манас в Киргизии