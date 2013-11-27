Цены на нефть продолжили разнонаправленную динамику на фоне статданных из США

На мировых торгах в среду, 27 ноября, цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне статданных из США по запасам топлива.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,09% - до 110,98 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,21% и составила 93,48 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 22 ноября, подскочили на 6,9 миллиона баррелей. Аналитики предполагали, что запасы, напротив, снизятся на 1,5 миллиона баррелей.

Позже в среду Министерство энергетики США (EIA) также представит еженедельные данные по запасам сырья в стране.