Украина договорилась со Словакией о поставках газа – Ставицкий

Украина получила подписанный Словакией договор о возможности прокачки газа по ее территории и намерена довести импорт до 10 млрд кубометров топлива в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«На прошлой неделе к нам пришел договор, который будет подписан в скором времени. Это договор от словацкого оператора Eustream, он дает разрешение на прокачку газа через территорию Словакии», - сказал Ставицкий.

По словам министра, к сентябрю 2014 года объем поставок природного газа через территорию Словакии возможно будет довести до 10 млрд кубометров в год при условии проведения определенных модернизационных работ на участках системы транспортировки топлива.

При этом министр отметил, что словацкая сторона уже подписала договор. «Да, подписала», - сказал Ставиций, отвечая на уточняющий вопрос УНИАН. «Он (договор - УНИАН) уже пришел от Словакии – то есть, теперь время за нами», - добавил министр.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, вопрос о реверсных поставках газа в Украину из Европы через территорию Словакии должен был разрешиться еще 7 ноября после переговоров с представителями Еврокомиссии, однако положительного результата на тот момент добиться так и не удалось.

На прошлой недели издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что вопрос о реверсных поставках газа из Европы через территорию Словакии, которые Украина пытается наладить с мая текущего года, может решиться в ближайшие дни.

25 октября министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил после переговоров в Брюсселе с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером, что Украина, несмотря на противодействие российского "Газпрома", практически согласовала со Словакией реверсные поставки газа, однако сможет приступить к запуску проекта после того, как в течение ноября решит технический вопрос.

По его словам, в случае запуска словацкого маршрута реверсных поставок газа Украина сможет получать наибольшие объемы «голубого» топлива - не менее 10 млрд куб. м.

В сентябре о сложностях реверса из Словакии говорил глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский. По его словам, Словакия не имеет полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ. А согласовать реверс, как отмечал Томбинский, необходимо со всеми участниками процесса.