Украина сегодня подпишет соглашение с Eni и EDF по добыче углеводородов

Украина намерена сегодня, 27 ноября, подписать соглашение о разделе продукции с итальянской нефтегазовой компанией Eni и французской Electricite de France (EDF) по добыче углеводородов на шельфе Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом ходе брифинга в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Сегодня в час дня подпишем», - сказал министр.

По его словам, инвестиции в проект со стороны европейских компаний составят 4 млрд долл., а ежегодная добыча нефти по базовому сценарию составит 2 млн тонн в год, а по оптимистическому – 3 млн тонн. В поисковые работы инвесторы вложат 350 млн долл. - будет сделана 3D сейсмика и пробурены скважины.

Министр также раскрыл подробности долевого участия каждой из сторон в разделе продукции. «Инвесторы будут получать 75% (от общего объема добычи - УНИАН), а государство – 25%. Это без налогов», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, в середине октября Кабинет министров утвердил проект соглашения о разделе продукции, предусматривающий разработку нефтегазовых месторождений на участках Субботина, Абиха, Маячная и Кавказская.