Делегация Украины проведет завтра переговоры с "Газпромом"
12:20, 27 ноября 2013Энергетика
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Делегация Украины намерена завтра, 28 ноября, провести очередные переговоры с российским газовым монополистом компанией «Газпром».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе брифинга в Кабинете министров министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.
«Завтра выезжает наша делегация в «Газпром», где будут обсуждаться и уточняться все последние вопросы», - сказал министр.
При этом деталей переговоров Ставицкий не уточнил.
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