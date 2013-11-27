Янукович не исключает выхода Украины из Третьего энергопакета ЕС

Украина рассматривает возможность выхода из Третьего энергетического пакета после того, как страны Европейского Союза дали разрешение на строительство в обход Украины инициируемого Россией газопрововода «Южный поток».

Об этом Президент Виктор Янукович заявил в интервью ведущим отечественным телеканалам.

При этом глава государства выразил недоумение позицией Евросоюза, учитывая, что Украина находится в переговорном процессе по ассоциации с ЕС.

По словам Президента, запуск «Южного потока» приведет к значительному снижению прокачки российского газа по территории Украины

«Сейчас мы остановились на 70 млрд кубометров. А раньше мы прокачивали 120 млрд куб. м», - сказал Янукович, уточнив, что снижение транзита ниже 60 млрд. куб. м сделает нерентабельным работу отечественной газотранспортной системы.

«Если упадут (объемы прокачки газа – УНИАН) меньше 60 млрд куб. м, то под вопросом будет рентабельность ГТС. Где-то на пределе между 50 и 60 млрд куб. м уже есть убытки. А убытки - это наши национальные интересы», - добавил Янукович.

Как сообщала УНИАН, в конце ноября «Газпром» заявил, что на территории Сербии и Болгарии начались работы по строительству газопровода «Южный поток».

Одновременно "Газпром" возобновил переговоры с Австрией и Венгрией по строительству этого газопровода.

"Южный поток" будет проложен через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы. Мощность «Южного потока» - 63 млрд куб. м.

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря, а сухопутный участок газопровода пройдет по территориям Болгарии, Сербии, Венгрии и Словении.

В декабре 2012 года началось строительство газопровода «Южный поток» в районе Анапа Краснодарского края.

В конце 2012 года Россия неоднократно заявляла, что может приостановить строительство «Южного потока», если Украина отдаст ей ГТС.

Справка УНИАН. Третий энергопакет ЕС, который был одобрен в 2009 году, требует разделения вертикально-интегрированных энергетических компаний на добывающие и поставляющие энергоносители. Он вызывает неудовлетворение со стороны России. РФ предлагает Европейскому Союзу исключить газопроводы в обход Украины – «Северный поток» и «Южный поток» – из зоны действия норм Третьего энергетического пакета. Украинские власти обязались внедрить положения Третьего энергетического пакета до 2015 года. Против этого выступает Российская Федерация, которая поставляет через Украину до 80% своего газового импорта в Евросоюз.