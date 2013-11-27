Украина подписала соглашение с Eni и EDF по добыче углеводородов на шельфе Черного моря

Украина подписала соглашение о разделе продукции (СПР) с итальянской нефтегазовой компанией Eni и французской Electricite de France (EDF) по добыче углеводородов на шельфе Черного моря.

«Да, подписали», - сказал УНИАН представитель пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности.

Ранее, в ходе брифинга в Кабинете министров, министр энергетики Эдуард Ставицкий сообщил, что инвестиции в проект со стороны европейских компаний составят 4 млрд долл., а ежегодная добыча нефти по базовому сценарию составит 2 млн тонн в год, а по оптимистическому - 3 млн тонн. В поисковые работы инвесторы вложат 350 млн долл. - будет сделана 3D сейсмика и пробурены скважины.

Министр также раскрыл подробности долевого участия каждой из сторон в разделе продукции. «Инвесторы будут получать 75% (от общего объема добычи - УНИАН), а государство - 25%. Это без налогов», - сказал Ставицкий.

Подписание соглашение о разделе углеводородов проходило в присутствии Президента Украины Виктора Януковича.

«Повышение уровня энергетической безопасности Украины, а также уменьшение, я сказал бы, того давления, которое есть в энергетических вопросах, обеспечение поставок энергоносителей как на внутренний рынок Украины, так и содействие развитию экономики Украины - это те цели, которые мы ставим перед собой в сотрудничестве с вами (Eni и EDF — УНИАН) как с партнерами», - цитирует пресс-служба слова Президента.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Президента, соглашение подписали министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий, исполнительный вице-президент в Юго-Восточной Европе компании «Эни Юкрейн Шеллоу Уотерс» Джузеппе Танной и директор в России, странах СНГ и Северной Европе по вопросам стратегического партнерства компании «ЭДФ Юкрейн Шеллоу Уотерс» Пьер де Фирма де Перье.

Согласно сообщению компании Eni, ее участие в проекте составляет 50%, участие французской EDF — 5%, ООО «Воды Украины» - 35% (по информации Eni, компания принадлежит НАК «Надра Украины»), а также госкомпания «Черноморнефтегаз» - 10%.

Как сообщал УНИАН, в середине октября Кабинет министров утвердил проект соглашения о разделе продукции, предусматривающий разработку нефтегазовых месторождений на участках Субботина, Абиха, Маячная и Кавказская.

Проектом соглашения предполагалось подписание СРП между Украиной, госпредприятием «Черноморнефтегаз», частной компанией «Воды Украины», Eni и Electricite de France.

В январе министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, добывающий газ в бассейне Черного моря.

26 сентября 2013 года Кабинет министров Украины подписал договор с ExxonMobil относительно заключения соглашения о разделе углеводов в пределах участка Скифский (шельф Черного моря).

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