Цены на нефть незначительно изменились на фоне роста запасов топлива в США

На мировых торгах в четверг, 28 ноября, цены на нефть незначительно изменились на фоне статданных по запасам топлива в США.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,06% - до 111,38 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,15% и составила 92,16 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Как говорится в еженедельном обзоре Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 22 ноября, увеличились на 3 миллиона баррелей, или на 0,8% — до 391,4 миллиона баррелей. Аналитики предполагали, что запасы снизятся на 1,5 миллиона баррелей.

Как отмечают эксперты, запасы топлива в США продолжают расти, что остается важнейшим фактором для инвесторов. Рынок нефти страдает от отсутствия спроса и избыточного предложения.