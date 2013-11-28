Украина попытается удержать транзит российского газа в 2014 году на уровне 90 млрд кубов
Вильнюс. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Украина планирует удержать объем транзита российского газа через свою территорию на уровне 90 млрд кубометров в год.
Как сообщает специальный корреспондент УНИАН из Вильнюса, об этом Ставицкий заявил журналистам в кулуарах бизнес-форума стран "Восточного партнерства" в литовской столице.
"У нас в этом году будет больше транзита, чем в прошлом. В прошлом году было около 82 миллиардов кубометров, а в следующем году будем пытаться держать на том же уровне, что и в этом году, - 90 миллиардов кубометров и выше", - сказал он.
"Для нас транзит имеет огромное значение, и мы бы хотели договориться с российской стороной, чтобы его объемы не шли внизу", - сказал министр.
Эксперты оценивают пропускную способность украинской газотранспортной системы на уровне 120-150 миллиардов кубометров газа в год, но в последние годы с введением альтернативных маршрутов и снижением закупки российского газа Украиной, уровень транзита также снижался.
Читайте также: Россия начала рискованную игру со строительством газовой трубы в обход Украины
Как сообщал УНИАН, объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны и СНГ, за январь-октябрь 2013 года увеличился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 69,9 млрд куб. м.
По итогам 2012 года транзит российского газа через территорию Украины сократился 19,13% по сравнению с 2011 годом - до 84,261 млрд куб м.
Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.