Украина накопила в хранилищах 17,6 млрд кубометров газа

Украина на сегодняшний день накопила в своих газовых хранилищах 17,6 млрд куб. м газа.

«17,6 млрд, продолжаем закачивать каждые сутки», - сказал журналистам заместитель главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун в ходе заседания общественного совета при Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 28 октября в подземных хранилищах было накоплено около 18 млрд кубометров природного газа.

Украина после недельной паузы с 15 ноября возобновила закупки природного газа у российской компании «Газпром», объем закупок ежесуточно составляет до 90 млн куб. м топлива.