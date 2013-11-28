Потребление газа Украиной уменьшилось на 5,6%

Украина в январе-октябре 2013 года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 5,6% - до 38,85 млрд кубометров.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, потребление газа в Украине за октябрь 2013 года составило 4,126 млрд куб. м, что на 10,8% больше показателя октября 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-октябре 2013 года увеличила добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,4% - до 17,414 млрд куб. м.

Украина по итогам 2012 года сократила потребление газа по сравнению с 2011 годом на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м. В 2010 году Украина потребила 57,7 млрд куб. м, в 2009 году – 51,9 млрд куб. м, в 2008 году – 66,3 млрд куб. м, в 2007 году – 69,9 млрд куб. м, в 2006 году – 73,9 млрд куб. м, в 2005 году – 76,4 млрд куб. м.