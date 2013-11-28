Украина сократила потребление бензина и дизтоплива

Украина в январе-октябре 2013 года снизила потребление бензина по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 5,8% - до 3,327 млн тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, потребление дизельного топлива в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 2,7% - до 4,876 млн тонн.

Потребление бензина в октябре 2013 года по сравнению с октябрем прошлого года уменьшилось на 3,6% - до 360,7 тыс. тонн, дизельного топлива - увеличилось на 7,8%, до 670,6 тыс. тонн.

Производство бензина за 10 месяцев 2013 года сократилось на 40,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 824,5 тыс. тонн, дизтоплива - на 30,3%, до 822,2 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине реализация светлых нефтепродуктов и сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7773 единицы, в октябре 2013 года в денежном выражении увеличилась на 3,4% и составила 6,943 млрд грн против 6,715 млрд грн в сентябре 2013 года.

Потребление бензина в Украине в 2012 году снизилось по сравнению с 2011 годом на 2,6% - до 4,197 млн тонн.