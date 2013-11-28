Две малоизвестные компании получили лицензии на поставки 900 млн куб. м газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), выдала двум малоизвестным компаниям «Дэнеро трейд» и «Укрэнерго-трейд» лицензии на поставки природного газа промышленным предприятиям Украины по нерегулируемому тарифу, общим объемом 900 млн кубометров газа в год.

Соответствующие решения комиссия приняла на открытом заседании 28 ноября 2013 года.

В частности, согласно постановлению, НКРЭ выдала лицензию «Денеро Трейд» на поставки 600 млн кубометров газа в год, а также «Укренерго-Трейд» - на 300 млн кубометров.

Коммерческий директор «Дэнеро трейд» Роман Рыбачук сообщил УНИАН, что компания намерена транспортировать 50-60 млн кубометров газа в месяц для ряда украинских предприятий.

«На сегодняшний момент есть предварительные договоренности с конечными потребителями Стахановским, Кременчугским заводами техуглерода, Белоцерковской ТЭЦ», - сказал Рыбачук.

Он добавил, что «Дэнэро трейд» намерено закупать топливо у частных газодобывающих компаний «Фаворит систем» и «Техэнерго».

В тоже время, коммерческий директор «Укрэнерготрейд» Андрей Житников сообщил УНИАН, что предприятие имеет предварительные договоренности на поставки газа Марганецкому, Орджоникидзевскому, горно-обогатительным комбинатам, Никопольскому и Запорожскому заводам ферросплавов, а также Харьковскому, Запорожскому, Львовскому жировыми комбинатам и Кременчугскому сталеварному заводу.

"Мы планируем принимать участие в тендерах по закупке топлива у газодобывающих компаний «Укрнафтобурение», «Сириус», «Бориславской нефтяной компании» и «Обигон», - добавил Житников.

Как сообщал УНИАН, в августе 2013 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), выдала двум частным компаниям «Гео Альянс Западно-Ефремовское» и «Гео Альянс Миролюбовское», подконтрольных бизнесмену Виктору Пинчуку, лицензии на поставку газа по нерегулируемому тарифу в объеме 199 млн кубометров в год.

Украина в январе-октябре 2013 года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 5,6% - до 38,85 млрд кубометров.

Украина по итогам 2012 года сократила потребление газа по сравнению с 2011 годом на 5,66% - до 48,761 млрд кубометров.