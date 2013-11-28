ДТЭК намерен инвестировать 130 млн грн в модернизацию фабрики «Краснопартизанская»

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, намерен инвестировать 130 млн гривень в переоснащение обогатительной фабрики «Краснопартизанская» до 2016 года, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, в течение двух лет на предприятии запланировано внедрение оборудования для работы фабрики в замкнутом водно-шламовом цикле без сброса загрязненной воды за пределы предприятия, что позволит улучшить экологическую обстановку в шахтерском регионе. Также запланирован ввод в эксплуатацию установки по обогащению мелких классов углей, благодаря которой предприятие сможет выпускать качественную, низкозольную угольную продукцию, востребованную на тепловых электростанциях.

В то же время сообщается, что в текущем году холдинг инвестировал в модернизацию обогатительной фабрики более 9 млн грн.

«На предприятии выполнен капитальный ремонт здания обогатительного цеха и произведена замена оборудования: техники для сортировки угольной продукции, элеватора, сепаратора и насосных установок, что позволило повысить производственные показатели и в текущем году досрочно выполнить план», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате модернизации среднесуточная переработка угольной продукции на фабрике увеличилась на 700 тонн по сравнению с предыдущим годом и составила 5700 тонн.

«Это только начало технического переоснащения. После создания в рамках проекта «Вертикаль» шахтоуправления «Краснопартизанского», в состав которого вошла и обогатительная фабрика, мы получили новые возможности для развития», - цитирует пресс-служба начальника обогатительной установки фабрики Олега Заику.

По его словам, благодаря грамотному принятию управленческих решений руководством шахтоуправления и инвестициям ДТЭК, фабрика достигает рост объема переработки угольной продукции и улучшению её качества.

В сообщении отмечается, что с начала 2012 года обогатителями ГОФ «Краснопартизанская» выпущено 1,2 млн тонн высококачественной готовой угольной продукции.

Справка УНИАН. Обогатительная фабрика «Краснопартизанская» входит в состав предприятия «ДТЭК Свердловантрацит» (Луганска обл.).

ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. В ДТЭК работает 140 тысяч человек.

В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.