Цены на нефть снижаются на увеличении запасов сырья в США

Мировые цены на нефть незначительно снижаются в пятницу на фоне сохраняющегося превышения объема предложения над спросом в США, свидетельствуют данные торгов, пишет ПРАЙМ.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.30 мск снизилась на 0,02% - до 110,84 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,11% и составила 92,2 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают отыгрывать данные еженедельного обзора Минэнерго США, согласно которому коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 22 ноября, увеличились на 3 миллиона баррелей, или на 0,8% — до 391,4 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Platts, предполагали, что запасы, напротив, снизятся на 1,5 миллиона баррелей.