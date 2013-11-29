"Газпром" выделит Венесуэле кредит в 1 млрд долларов

Государственная нефтяная компания Венесуэлы получит кредит в размере 1 млрд долл. от российского «Газпрома» для преодоления провисания ее нефтезависимой экономики, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Seattle Post-Intelligencer.

Министр нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес заявил, что кредит поможет госкомпании PDVSA снизить долговую нагрузку и ускорить развитие совместного с «Газпромом» проекта в западном штате Сулия.

По словам Рамиреса, другой кредит на сумму 1,2 млрд долл. от испанской нефтяной компании Repsol должен быть получен в следующем месяце. Объем всех кредитов от иностранных партнеров в этом году составит примерно 10 млрд долл.

Несмотря на то, что в Венесуэле находятся крупнейшие в мире запасы нефти, из-за бесхозяйственности и недостаточных инвестиций объем производства в этой стране в последние годы неуклонно снижается.

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