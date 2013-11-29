ДТЭК назначил Андрея Шувара и.о. гендиректора «ДТЭК Западэнерго»

Крупнейший частный энергетический холдинг Украины «ДТЭК» назначил исполняющим обязанности генерального директора «ДТЭК Западэнерго» руководителя Добротворской теплоэлектростанции Андрея Шувара.

Соответствующее решение было принято 27 ноября на заседании наблюдательного совета «ДТЭК Западэнерго».

Согласно сообщению «ДТЭК Западэнерго», Шувар сменил на посту и.о. генерального директора Михаила Малеваного, который занимал должность с 27 ноября 2012 года. Его обязанности прекращены по согласию сторон на основании поданного соглашения.

Справка УНИАН. Компания «ДТЭК Западэнерго» эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС суммарной установленной мощностью 4607,5 МВт.

«ДТЭК Западэнерго» в январе-сентябре 2013 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза - до 428,296 млн грн с 237,222 млн грн.

70,91% акций компании принадлежат вертикально интегрированному частному энергохолдингу Украины ДТЭК, подконтрольному бизнесмену Ринату Ахметову. Блокпакет компании в размере 25% акций находится у НАК "Энергетическая компания Украины".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.