Запорожская АЭС подключила к сети энергоблок №1

Крупнейшая в Украине Запорожская атомная электростанция 29 ноября подключила к энергосети блок №1 после окончания ремонта, сообщает НАЭК «Энергоатом».

По состоянию на 29 ноября в работе находятся 11 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке № 1 Южно-Украинской АЭС 270-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке № 5 Запорожской АЭС 44-е сутки среднего планового ремонта.

Энергоблок № 1 Ривненской АЭС находится в резерве до 31 декабря в состоянии «горячая остановка».

Энергоблок № 3 Запорожской АЭС 29 ноября в 8:59 отключен от электросети по диспетчерским ограничениям.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.