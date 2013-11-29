Беларусь с 1 декабря снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Минск. Беларусь с 1 декабря 2013 года снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Таможенного союза (Беларусь, Казахстан, Россия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе белорусского правительства, данное решение предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси от 27 ноября 2013 года №1021.

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Так, экспортная пошлина на сырую нефть в Беларуси снижается с 395,9 до 385,7 долл. за одну тонну. Пошлина на прямогонный бензин и бензины товарные снижена с 356,3 до 347,1 долл. за одну тонну. Пошлина на легкие, средние дистилляты, дизельное топливо снижена с 261,2 до 254,5 долл. за одну тонну. Такая же пошлина установлена на бензол, толуол, ксилолы, мазут, масла смазочные, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, а также нефтяной кокс (кроме кальцинированного) и нефтяной битум.

На сжиженные углеводородные газы пошлина повышается с 154,3 до 203,5 долл. за одну тонну.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября 2013 года в Беларуси экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты были также снижены.

В частности, экспортная пошлина на сырую нефть снижается с 416,4 долл. до 395,9 долл. за 1 тонну. Пошлина на легкие, средние дистилляты, дизельное топливо – с 274,8 долл. до 261,2 долл. за 1 тонну. Такая же пошлина установлена на бензол, толуол, ксилолы, мазут, масла смазочные, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, а также нефтяной кокс (кроме кальцинированного) и нефтяной битум.

При этом на сжиженные углеводородные газы пошлина была повышена с 121,3 долл. до 154,3 долл. за 1 тонну.