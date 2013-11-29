Итальянская Eni потребует от норвежской Statoil 10 млрд долл. компенсации за дорогой газ

Итальянская нефтегазовая компания Eni может потребовать от норвежской Statoil до 10 млрд долл. в виде компенсации за привязку цены газа к цене нефти в одном из долгосрочных контрактов, передает Reuters.

Eni в августе подала на Statoil арбитражный иск. Генеральный директор итальянской компании Паоло Скарони сказал в четверг, что сообщение в норвежских СМИ о том, что Eni требует 10 млрд долл., "скорее всего верно".

Иск связан с контрактом на поставку от 1997 года, согласно которому цена газа зависела от цены нефтепродуктов. Тогда это было обычной практикой, но затем цены на газ, рассчитанные по такой формуле, стали слишком высокими, поскольку спотовые цены упали относительно цены нефти.

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"Эти 10 млрд долл. - это, видимо, сумма скидки за весь 20-летний период контракта. Это огромные деньги", - сказал источник, знакомый с подобными арбитражными делами.

Statoil отказалась от комментария. Клиенты норвежской компании, как и Газпрома, в последние годы все чаще требуют пересмотра ценообразования, в частности отмены привязки цены газа к нефтяным котировкам. Statoil пересмотрел свыше половины контрактов, и по оценке аналитиков, продает примерно половину объемов по цене спотового рынка. Газпром в прошлом году согласился вернуть европейским клиентам 102,7 млрд руб. (3,1 млрд долл.).