Президент Украины Виктор Янукович пригласил Президента Франции Франсуа Олланда посетить Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в начале встречи в Вильнюсе Янукович отметил важность углубления двустороннего сотрудничества между странами. В этом контексте Президент подчеркнул необходимость контактов на высоком уровне между Украиной и Францией. «Предлагаю, чтобы мы с вами положили начало этой работе», - сказал глава государства.

Янукович пригласил Олланда посетить Украину с визитом и осмотреть строительство нового объекта «Укрытие», который сооружается над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС французскими специалистами.

Хорошим примером сотрудничества между Украиной и Францией, по убеждению Президента, также может стать создание международного Центра ядерной безопасности на базе Чернобыльской атомной электростанции.

Говоря о внешней политике нашего государства, Янукович заверил Олланда в неизменности евроинтеграционных устремлений Украины.

Президент Франции, в свою очередь, отметил, что с уважением относится к решению Украины относительно приостановки подписания Соглашения об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. По его словам, в этих вопросах необходимо «все взвесить, учитывая экономическую ситуацию в Украине», сообщает пресс-служба Президента Украины.

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