Угледобытчик Sadovaya Group за 9 месяцев получил 26,2 млн долл. убытка

Компания Sadovaya Group (Люксембург), которая занимается добычей угля в Украине, за 9 месяцев 2013 года получила чистый убыток в размере 26,197 млн долл., тогда как по итогам 9 месяцев 2012 года чистая прибыль компании составила 3,282 млн долл., сообщила компания на сайте Варшавской фондовой биржи.

Согласно сообщению, за январь-сентябрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выручка компании от реализации продукции сократилась в 27,5 раза - до 1,320 млн долл., что на фоне сокращения себестоимости реализованной продукции в 14 раз - до 1,958 млн долл., способствовало получению валового убытка в размере 637,7 тыс. долл., тогда как по итогам 9 месяцев 2012 года компания получила валовую прибыль в размере 8,953 млн долл.

Также сообщается, что операционный убыток в январе-сентябре 2013 года составил 26,683 млн долл., против операционной прибыли в размере 4,187 млн долл в январе-сентябре 2012 года.

«Цены на уголь украинского рынка продолжают оставаться низкими, но сезонный спрос должен оживить продажи угля, мы сомневаемся, будем ли мы иметь возможность восстановить уровень доли рынка, который мы потеряли год назад, учитывая сегодняшнюю жесткую конкуренцию. Мы продолжаем искать стратегического партнера, но отсутствие конструктивных и взаимовыгодных предложений не обеспечивают сегодня оптимизмом», - говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, Sadovaya Group в средине сентября 2013 года из-за сложного финансового состояния, вызванного отсутствием продаж вследствие слабого спроса и низких цен, не выплатила проценты по кредиту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), допустив тем самым технический дефолт.

В 2012 году компания остановила добычу угля на шахте «Садовая» (Алчевск, Луганская обл.) из-за низкого спроса и падения продаж угля на рынке.

Справка УНИАН. Sadovaya Group, которая владеет двумя шахтами на Донбассе, стала публичной компанией в конце 2010 года, продав на Варшавской фондовой бирже 25% своих акций за около 30 млн долл.

75% акций компании принадлежат Connektico Ventures Ltd, собственниками которой являются основатель SG Александр Толстоухов (51%) и Сергей Стецурин (49%).

Угледобытчик Sadovaya Group в 2012 году получил убыток 14,6 млн долл.