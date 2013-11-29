Кабмин одобрил проект комплекса по переработке радиоактивных отходов на Ривненской АЭС
Кабинет министров одобрил проект строительства комплекса по переработке радиоактивных отходов (РАО) на Ривненской атомной электростанции общей стоимостью 271,851 млн грн.
Соответствующее решение закреплено в правительственном распоряжении № 935-р от 7 ноября 2013 года.
Согласно документу, ежегодная проектная мощность комплекса по переработке РАО составляет 750 куб. м твердых отходов и 40 куб. м отработанного масла.
Кроме этого, в проекте учтено оборудование стоимостью 90,2 млн грн по переработке радиоактивных отходов, полученное бесплатно в рамках Международного проекта технической помощи.
Срок строительства - 18 месяцев.
Как ранее сообщал УНИАН, госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, планирует в 2014 году на Ривненской АЭС ввести в эксплуатацию комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов (РАО).
По данным «Энергоатома», большинство оборудования для будущего комплекса уже получено. На очереди - согласование и получение соответствующих разрешений на начало монтажно-наладочных работ.
Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн. кВт с 2004 года.
10 декабря 2010 года Госатомрегулирования Украины дало разрешение на продление срока эксплуатации энергоблоков №№ 1 и 2 РАЭС еще на 20 лет: до 2030 и 2031 годов соответственно.