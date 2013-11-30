TEPCO намерена построить две угольные электростанции в Японии

Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии TEPCO намерена построить в префектуре Фукусима две современные угольные электростанции мощностью по 500 мегаватт каждая, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

Согласно планам руководства компании, новые станции будут построены в населенных пунктах Иваки и Хироно и введены в эксплуатацию к первой половине 2020-х годов.

Строительство новых энергетических объектов, как полагает TEPCO, позволит создать в регионе до 2 тысяч рабочих мест, а экономическая выгода для района может составить около 1,5 миллиарда долларов.

При этом представители компании подчеркнули, что финансирование проекта строительства не отразится на планах и объемах компенсационных выплат после аварии на АЭС "Фукусима-1", а также не приведет к отсрочке ликвидационных работ. Точная стоимость проекта, однако, пока не известна.

Крупнейшая за последние 25 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС, авария на АЭС "Фукусима-1" произошла после сильнейшего землетрясения на северо-востоке Японии 11 марта 2011 года. Вслед за подземными толчками магнитудой 9,0 на побережье пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести реакторов АЭС и вывела из строя систему охлаждения реакторов, что привело к серии взрывов водорода, расплавлению активной зоны. Полная ликвидация аварии, в том числе демонтаж реакторов, займет около 40 лет.