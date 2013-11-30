Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Мировые цены на нефть в пятницу, 29 ноября, продемонстрировали смешанную динамику в преддверии заседания ОПЕК, а также на фоне оказавшейся лучше прогнозов аналитиков макроэкономической статистики из Европы, свидетельствуют данные бирж, передает РИА «Новости»

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil опустилась на 1,17 доллара — до 109,69 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,42 доллара — до 92,72 доллара за баррель.

По данным европейского статистического агентства Евростат, уровень безработицы в 17 странах еврозоны в октябре составил 12,1% против рекордных 12,2% в сентябре. Аналитики предполагали, что безработица сохранится на сентябрьском уровне. Позитивными новостями также стали рейтинговые действия S&P. Агентство повысило долгосрочный рейтинг Кипра до "B-" с "CCC+" и улучшило прогноз по рейтингу "ВВВ-" Испании до стабильного с негативного.

Аналитики уже сейчас начинают делать свои прогнозы относительно ожидаемого на следующей неделе (4 декабря) заседания стран членов ОПЕК. Большинство аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, сходятся во мнении, что в распределении квот изменений не произойдет. В то же время члены картеля могут сообщить о повышении объемов экспорта.