Газпром стал «скипетром» Путина - СМИ

В первом десятилетии XXI века «Газпром» играл существенную роль в укреплении режима Владимира Путина и восстановлении дипломатических усилий России, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Global Times.

По информации издания, с поддержки Путина «Газпром» успешно монополизировал каналы по экспорту природного газа, что наделило компанию возможностью от имени страны выступать в качестве посредника с внешним миром. Используя вопросы цен на газ и трубопроводы, «Газпром» стал «скипетром» Путина, утверждает автор. По сути, Россия инициировала свой собственный вид «газовой ОПЕК».

Однако с тех пор ситуация изменилась. Революция сланцевого газа прокатилась по Северной Америке и повлияла на весь мир. В России «Газпром» был подвергнут критике за неэффективность. Различные политические силы вновь разделили нефтяную и газовую промышленность, были созданы более эффективные компании, такие как «Роснефть» и «Новатэк». Все эти факторы оказали давление на «Газпром».

Однако сутью вопроса является то, готовы ли российские власти деполитизировать «Газпром» и сделать его реальной коммерческой компанией. Только рыночные реформы могут сохранить конкурентоспособность российского природного газа, говорится в публикации.

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