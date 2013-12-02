Цена нефти растет на фоне позитивных статданных из Китая

На мировых торгах в понедельник, 2 декабря, цены на нефть растут на фоне положительной статистики по индексу деловой активности в промышленности Китая.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,37% - до 110,1 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,61% и составила 93,29 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Согласно официальным сведениям властей КНР, индекс активности в промышленном секторе оказался в ноябре на отметке 51,4 пункта, как и месяцем ранее. Аналитики ожидали его на уровне 51,1 пункта.

Как отмечают аналитики, за последние несколько месяцев прогнозы по росту экономики Китая стабилизировались. Опасения по поводу резкого замедления темпов, уменьшавшие спрос на энергоресурсы, исчезли.